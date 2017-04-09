Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

Воскресенье, 9 апреля 2017, 03:19
Авианосец
Авианосец "Карл Винсон"

Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ударная группа под названием "Карл Винсон" включает в себя авианосец и пройдет путь из Сингапура в направлении Корейского полуострова, сообщил чиновник на условиях анонимности.

"Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо",  - сказал чиновник, ссылаясь на тривожное поведение Северной Кореи.

Ранее, 5 апреля, Северная Корея произвела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud.  Ракета прошла только часть намеченной траектории.

В этом году 15 апреля исполняется 105 лет со дня рождения основоположника северокорейской государственной идеологии чучхе Ким Ир Сена. Этот день ежегодно празднуется в Северной Корее как "День солнца", в связи с чем США не исключают, что состоится новое испытание баллистической ракеты или что-то подобное.

Ранее на этой неделе состоялась встреча президента США с президентом Китая Си Цзиньпинем, на которой обсуждались способы укрощения ядерной программы Северной Кореи.

Помощники Трампа предоставили ему несколько вариантов действий. К ним относятся экономические и военные меры. Хотя, как сообщается, в администрации США больше склоняются в сторону санкций и усилению давления на Пекин, чтобы тот повлиял на своего соседа затворника.

Темы: Северная КореяСШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Северная Корея
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: