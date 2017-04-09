Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову
Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Ударная группа под названием "Карл Винсон" включает в себя авианосец и пройдет путь из Сингапура в направлении Корейского полуострова, сообщил чиновник на условиях анонимности.
"Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо", - сказал чиновник, ссылаясь на тривожное поведение Северной Кореи.
Ранее, 5 апреля, Северная Корея произвела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Ракета прошла только часть намеченной траектории.
В этом году 15 апреля исполняется 105 лет со дня рождения основоположника северокорейской государственной идеологии чучхе Ким Ир Сена. Этот день ежегодно празднуется в Северной Корее как "День солнца", в связи с чем США не исключают, что состоится новое испытание баллистической ракеты или что-то подобное.
Ранее на этой неделе состоялась встреча президента США с президентом Китая Си Цзиньпинем, на которой обсуждались способы укрощения ядерной программы Северной Кореи.
Помощники Трампа предоставили ему несколько вариантов действий. К ним относятся экономические и военные меры. Хотя, как сообщается, в администрации США больше склоняются в сторону санкций и усилению давления на Пекин, чтобы тот повлиял на своего соседа затворника.