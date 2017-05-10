Китай заявил об успешном испытании ракет нового типа
Среда, 10 мая 2017, 02:18
Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе.
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Министерство национальной обороны Китая.
"Испытание было проведено в соответствии с ежегодным планом учений для повышения боевых навыков войск и их способности справляться с угрозами национальной безопасности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что испытание было успешным.
При этом точная дата проведения испытания не называется.