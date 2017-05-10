Китай заявил об успешном испытании ракет нового типа

Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе.

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Министерство национальной обороны Китая.



"Испытание было проведено в соответствии с ежегодным планом учений для повышения боевых навыков войск и их способности справляться с угрозами национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что испытание было успешным.

При этом точная дата проведения испытания не называется.