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Китай заявил об успешном испытании ракет нового типа

Среда, 10 мая 2017, 02:18

Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе.

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Министерство национальной обороны Китая.

"Испытание было проведено в соответствии с ежегодным планом учений для повышения боевых навыков войск и их способности справляться с угрозами национальной безопасности", -  говорится в заявлении.

Отмечается, что испытание было успешным.         

При этом точная дата проведения испытания не называется.

Темы: Китай
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