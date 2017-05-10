Новый президент Южной Кореи вступил в должность

Мун Чжэ Ин, избранный новым президентом Южной Кореи, официально вступил в должность в среду.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СМИ Сеула.

В ходе состоявшихся досрочных президентских выборов он набрал более 41% голосов избирателей. За него проголосовали, по данным южнокорейских СМИ, почти 13,5 млн человек.

В среду Мун Чжэ Ин уже в должности президента посетил вместе с супругой мемориальное кладбище в столице.

На церемонии инаугурации в парламенте Мун Чжэ Ин заявил, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян "если для этого будут условия".

Проведение досрочных выборов было обусловлено импичментом и отстранением от власти бывшего главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.