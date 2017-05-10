Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух налоговиков Киева

Среда, 10 мая 2017, 13:01

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства 36 тысяч долларов США неправомерной выгоды и получения ее части двумя налоговиками Киева и адвокатом-посредником.

Об этом в среду сообщает пресс-служба НАБУ.

Указывается, что обвинительный акт в отношении указанных лиц по статьям "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и "Злоупотребление влиянием" направлен в суд и в случае вступления в силу обвинительного приговора суда им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, начальник Следственного управления финансовых расследований и старший следователь этого же управления Государственной налоговой инспекции ГУ ДФС одного из районов столицы вместе с адвокатом требовали взятку 36000 долларов США и получили ее часть (10 тыс. долл. США) от гражданина за содействие в возвращении ему изъятого имущества.

Детективы НАБУ внесли сведения об указанном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований 2 марта 2016.

Как известно, налоговиков одного из районов Киева и адвоката-посредника задержали 27 июля 2016 по результатам ряда обысков, проведенных детективами НАБУ совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров САП.

Украинская правда

Темы: налогиНАБУвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
налоги
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"
ВР приняла закон об электронной акцизной марки и перенесла дату введения на два года
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: