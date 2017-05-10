Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко написала письмо Макрону

Среда, 10 мая 2017, 13:05

Народный депутат Украины Надежда Савченко просит новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона усилить санкции для России и помочь с освобождением украинцев из российских тюрем.

Об этом говорится в письме украинского парламентария к победителю второго тура президентских выборов во Франции, который обнародован на Facebook-странице Надежды Савченко.

"Хочу поздравить весь французский народ со сделанным выбором и прошу Вас как человека, который занял этот достопочтенный пост, сделать все от Вас зависящее для международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины", – отметила она.

По мнению Савченко, "Франция как страна, которая стоит на защите западноевропейских ценностей во всем мире и играет ключевую роль в Нормандском формате, не может оставаться равнодушной к грубому нарушению международного права и территорий других стран, которое уже четвертый год демонстрирует Российская Федерация в Украине и Сирии".

Она отметила, что политика мягкого сдерживания агрессора и принцип невмешательства в начале Второй мировой войны "привели к катастрофе мирового масштаба".

"Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора – Российской Федерации, потому что власти этой страна понимают лишь силу и решительность, которой Вам и Вашему народу не занимать", – написала Савченко Макрону.

По ее мнению, усиление международной, технической и военной поддержки Украины "поможет странам Европейского Союза пресечь и, в дальнейшем, сдерживать вмешательство российских властей во внутреннюю и внешнюю политику соседних государств".

"Также прошу более решительных действий французских политиков по освобождению украинских заложников из тюрем Российской Федерации. Я в большом долгу перед обществом всего мира за мое освобождение, поэтому делаю все для возвращения украинцев живыми домой, поскольку жизнь человека – это наивысшая ценность", – добавила Савченко.

Надежда Савченко написала письмо Эммануэлю Макрону
Надежда Савченко написала письмо Эммануэлю Макрону
Fb Савченко

Она поблагодарила Францию за поддержку Украины, особенно во время войны.

"Буду очень признательна, если Вы дадите разъяснение украинскому народу и всему миру относительно шагов будущей Администрации президента Франции по этим вопросам", – написала Савченко следующему лидеру французов.

Алена Рощенко, УП

Темы: Савченко НадеждаФранцияРосcиясанкцииполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: