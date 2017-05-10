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ГПУ решила заочно расследовать дело сепаратиста Клинчаева

Среда, 10 мая 2017, 13:09
ГПУ решила заочно расследовать дело сепаратиста Клинчаева
Арсен Клинчаев

Генеральная прокуратура просит суд разрешить специальное досудебное расследование в отношении подозреваемого экс-депутата Луганского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По информации "Украинской правды", речь идет об Арсене Клинчаеве, который подозревается в сепаратизме.

Как отметили в Генпрокуратуре, в марте 2014 года, тогда еще в качестве депутата, он делал публичные призывы к насильственной смене конституционного строя в Украине и принимал участие в захвате здания Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что Клинчаеву инкриминируют преступления по статье 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса.

Это дело сейчас расследует Служба безопасности Украины.

Арсен Клинчаев
Арсен Клинчаев

Как известно, 20 мая 2016 года Межевский районный суд Днепропетровской области повторно вернул прокуратуре обвинительный акт против депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева, подозреваемого в сепаратизме.

Суд решил, что прокурор в обвинительном акте не конкретизировал, как именно Клинчаев помогал захватывать здание и выламывать двери. Также суд решил, что Клинчаев не был надлежащим образом уведомлен о предъявлении ему обвинений.

В марте 2014 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Клинчаева, но потом отпустил под домашний арест. Позже сепаратиста видели на киевском пляже, где он жарил шашлыки.

 
Клинчаев отдыхает в Киеве. Фото: Подробности

Сейчас экс-депутат находится в розыске СБУ.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьсудГенпрокуратурасепаратизм
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