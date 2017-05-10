Филатов: В Днипре массовый вандализм, полиция коррумпирована

Мэр Днипра Борис Филатов заявляет, что в городе провалена оперативная робота, и он остался один на один с борьбой против дестабилизации в городе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Филатов заявил, что обстановку в Днипре пытаются раскачать уже два года. При этом, по словам мэра. Ему никто не помогает в борьбе против дестабилизации.

"Днепр качают. Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой", - написал Филатов.

Он заявил, что полиция в городе полностью коррумпирована.

"Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела. Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан ни один преступник", - возмущен мэр Днипра.

Он считает, что полностью провалена вся оперативная работа. "В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок", - написал он.

"В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки. Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов", - подытожил Филатов.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено.

Украинская правда