Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филатов: В Днипре массовый вандализм, полиция коррумпирована

Среда, 10 мая 2017, 13:14
Филатов: В Днипре массовый вандализм, полиция коррумпирована

Мэр Днипра Борис Филатов заявляет, что в городе провалена оперативная робота, и он остался один на один с борьбой против дестабилизации в городе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Филатов заявил, что обстановку в Днипре пытаются раскачать уже два года. При этом, по словам мэра. Ему никто не помогает в борьбе против дестабилизации.

"Днепр качают. Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой", - написал Филатов.

Он заявил, что полиция в городе полностью коррумпирована.

"Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела. Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан ни один преступник", - возмущен мэр Днипра.

Он считает, что полностью провалена вся оперативная работа. "В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок", - написал он.

"В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки. Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов", - подытожил Филатов.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено.

Украинская правда

Темы: Днепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: