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Глава Укравтодора вызван в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды

Среда, 10 мая 2017, 15:53
Глава Укравтодора вызван в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды
Глава Укравтодора Славомир Новак

Бывший чиновник Польши и нынешний глава Укравтодора Славомир Новак прибудет 23 мая на заседание следственной комиссии Сейма в деле создания и функционирования финансовой пирамиды Amber Gold в Гданьске.

Об этом Новак заявил в комментарии RMF.FM, пишет Укринформ.

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", - сообщил Новак.

Он также отметил, что время заслушивания перед комиссией для него неудобное, ведь приходится на середину недели и придется отпрашиваться с работы на несколько дней. Однако Новак постарается сделать все возможное, чтобы попасть на заседание.

"Не хочу откладывать заслушивания на другое время, хотя юридически это возможно", - констатировал Новак.

Бывший польский чиновник считает этот вызов по делу Amber Gold "политическим".

Несколько дней назад глава этой ВСК, депутат правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, что Новак не подтвердил, что приедет на заслушивание 23 мая, и попыталась прямо во время заседания дозвониться ему по телефону.

Новак тогда не взял трубку, но впоследствии написал ответ Вассерманн в Твиттере, отметив, что нужно было передать ему смс-сообщение, на которое он бы ей ответил.

Amber Gold - финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали.

Представители действующей власти считают, что существование этой пирамиды в течение трех лет было бы невозможным без содействия предыдущей властной коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.

Новак является бывшим политическим соратником Туска по "Гражданской платформе", которая находилась у власти в Польше с 2007 по 2015 год. В течение 2011-2013 годов он был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. С 2016 года - глава Укравтодора.

Темы: ПольшаУкравтодор
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