Порошенко обсудил с конгрессменами США агрессию России
Среда, 10 мая 2017, 19:06
Президент Петр Порошенко встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.
Об этом в среду сообщает пресс-служба президента.
В состав делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.
Указывается, что Порошенко сообщил конгрессменам о ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.
Согласно сообщению, стороны обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.
Украинская правда