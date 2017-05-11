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Уволенный директор ФБР планировал расширить расследование по РФ

Четверг, 11 мая 2017, 01:33

Директор ФБР Джеймс Коми за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп уволил его, стремился расширить расследование о вероятном сговоре между президентской кампанией Трампа и Россией.

Об этом со ссылкой на источник в Конгрессе США пишет Reuters.

Источник сообщил, что Коми в течение последних нескольких дней обратился в Министерство юстиции с просьбой предоставить дополнительные ресурсы, главным образом увеличить штат, для расследования предполагаемого заговора предвыборной кампании Трампа с русскими.

Коми проинформировал об этом законодателей после того, как комитет сената по разведке, который также расследует это дело, попросил ФБР ускорить расследование.

В то же время, представитель Министерства юстиции США Иан Прайор на запрос СМИ заявил, что информация о том, что Коми просил больше ресурсов для расследования, является "абстолютно неверной".

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми может привести к попытке прекратить Расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов передвиборчого штаба Трампа с Россией.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный директор ФБР Джеймс Коми будет заменен тем, кто будет делать свою работу лучше и вернет ФБР престиж.

Темы: ТрампРосcияСША
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