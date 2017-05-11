В Николаеве прогремел взрыв у банка "Пивденный"

В ночь на 11 мая в Николаеве по проспекту Центральном прогремел мощный взрыв в помещении банка "Пивденный".



Об этом "Укринформу" сообщили жители близлежащего дома.



По словам очевидцев, в соседних домах вылетели стекла.



"Ночью нас разбудил мощный взрыв... Сначала было непонятно, что произошло, мы были в панике, но после прихода сотрудников полиции узнали, что взорвали дверь в банке "Пивденный", который расположен в соседнем доме", – рассказала жительница одной из пострадавших квартир.



На месте происшествия работают спасатели и полиция.



По предварительной информации, пострадавших нет.