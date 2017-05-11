Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сурков определяет политику в ОРДЛО и руководит кадрами – Reuters

Четверг, 11 мая 2017, 15:23

Высокопоставленный помощник президента РФ Владислав Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова трех бывших лидеров донбасских боевиков.

В материале указывается, что "масштабы влияния и полномочий Владислава Суркова не указываются и не признаются Кремлем, который описывает свою роль в конфликте так, словно имеет в нем влияние, но не является действующим лицом".

Трое людей, которые занимали высокие должности в сепаратистском движении на востоке Украины рассказали, как Сурков контролирует ситуацию на местах с помощью специально отобранных доверенных лиц, регулярно докладывающих ему о положении дел, как он использовал помощников для организации выборов и работал над созданием структур власти, которые считаются с желаниями Москвы.

"Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался в исполнение немедленно", - вспоминает Алексей Александров, один из лидеров восстания в Донецке, который впоследствии уехал оттуда. Два других сепаратиста подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Собеседники также выразили предположение, что Кремль воспользовался конфликтом и поставил во главе самопровозглашенных республик своих людей, которые, по их словам, не заботятся об интересах региона. Все трое сообщили, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов бунтов, угрожая им смертью и лишением свободы.

Также три бывших лидера боевиков сказали, что Сурков сыграл ключевую роль в назначении бывшего электромеханика угольной шахты с востока Александра Захарченко лидером "ДНР". Именно Сурков, по словам экс-лидеров, предложил в 2014 году назначить Захарченко на главный пост.

Как рассказал тогдашний "премьер-министр" боевиков Александр Бородай, таким образом Москва хотела продемонстрировать Западу, что "восстание" имеет народный характер. После того, как лидером донецких боевиков стал Захарченко, в регионе прошли всеобщие выборы, которые утвердили его в должности.

По словам Александрова, для помощи Захарченко в предвыборной кампании в Донецк приезжала команда россиян, работавших на Суркова.

Члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имен, используя вместо них позывные. В ответ на вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: "Да они и не скрывали этого. Громко при первом удобном случае заявляли".

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, который работал с Сурковым в Кремле, сказали Reuters, что он регулярно встречается с лидерами сепаратистов, как на мятежной территории, так и в России.

Reuters указывает, что Сурков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопрос о масштабах роли Суркова на Украине. Администрация президента Украины Петра Порошенко также отказалась от комментариев.

Как известно, Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по присоединению Крыма к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны Евросоюза с марта того же года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
Все новости...
Реклама: