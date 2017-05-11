Сурков определяет политику в ОРДЛО и руководит кадрами – Reuters

Высокопоставленный помощник президента РФ Владислав Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова трех бывших лидеров донбасских боевиков.

В материале указывается, что "масштабы влияния и полномочий Владислава Суркова не указываются и не признаются Кремлем, который описывает свою роль в конфликте так, словно имеет в нем влияние, но не является действующим лицом".

Трое людей, которые занимали высокие должности в сепаратистском движении на востоке Украины рассказали, как Сурков контролирует ситуацию на местах с помощью специально отобранных доверенных лиц, регулярно докладывающих ему о положении дел, как он использовал помощников для организации выборов и работал над созданием структур власти, которые считаются с желаниями Москвы.

"Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался в исполнение немедленно", - вспоминает Алексей Александров, один из лидеров восстания в Донецке, который впоследствии уехал оттуда. Два других сепаратиста подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Собеседники также выразили предположение, что Кремль воспользовался конфликтом и поставил во главе самопровозглашенных республик своих людей, которые, по их словам, не заботятся об интересах региона. Все трое сообщили, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов бунтов, угрожая им смертью и лишением свободы.

Также три бывших лидера боевиков сказали, что Сурков сыграл ключевую роль в назначении бывшего электромеханика угольной шахты с востока Александра Захарченко лидером "ДНР". Именно Сурков, по словам экс-лидеров, предложил в 2014 году назначить Захарченко на главный пост.

Как рассказал тогдашний "премьер-министр" боевиков Александр Бородай, таким образом Москва хотела продемонстрировать Западу, что "восстание" имеет народный характер. После того, как лидером донецких боевиков стал Захарченко, в регионе прошли всеобщие выборы, которые утвердили его в должности.

По словам Александрова, для помощи Захарченко в предвыборной кампании в Донецк приезжала команда россиян, работавших на Суркова.

Члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имен, используя вместо них позывные. В ответ на вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: "Да они и не скрывали этого. Громко при первом удобном случае заявляли".

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, который работал с Сурковым в Кремле, сказали Reuters, что он регулярно встречается с лидерами сепаратистов, как на мятежной территории, так и в России.

Reuters указывает, что Сурков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопрос о масштабах роли Суркова на Украине. Администрация президента Украины Петра Порошенко также отказалась от комментариев.

Как известно, Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по присоединению Крыма к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны Евросоюза с марта того же года.