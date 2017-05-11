НАБУ получило доступ к реестру электронных деклараций

Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.



Указывается, что теперь детективы и аналитики НАБУ могут обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро.



"Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении.



В НАБУ сообщили, что расследуют более 40 производств, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.



Украинская правда