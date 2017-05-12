Порошенко: Украина работает над привлечением лоукостов в страну
Пятница, 12 мая 2017, 01:53
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что разработана программа по привлечению лоукостов в страну.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", - отметил он.
По словам Порошенко, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.