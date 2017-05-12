В Украине смогли трудоустроиться только 41% переселенцев – отчет

Занятость является одной из ключевых проблем, стоящих перед внутренне перемещенными лицами.



Об этом свидетельствуют результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции.



Указывается, что только 41,5% ВПЛ, по сравнению с 60,1% до перемещения, удалось найти работу в новом месте.



"Снижение уровня занятости после перемещения составляет около 20%. При этом 27,6% респондентов оказались безработными, а 30,9% ВПЛ заявляют, что не нуждаются в работе, поскольку получают пенсию по инвалидности или по возрасту, или находятся в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в отчете.



В то же время указывается, что занятость внутренне перемещенных лиц в новом месте жительства увеличилась по сравнению с исследованиями проведенными ранее (39,7% в сентябре 2016 и 35,1% в марте-июне 2016 года).



"Однако она остается достаточно низкой по сравнению с уровнем занятости до перемещения", - говорится в отчете.



В то же время почти все внутренне перемещенные лица (96,5%), сообщили, что они состоят на учете в органах социальной защиты Министерства социальной политики.



Среди них больше женщин чем мужчин. Большинство домохозяйств ВПЛ (61%) состоит из двух или трех человек.

Отчет составлялся на основе личных интервью и телефонного опроса респондентов в марте 2017 года.



Украинская правда