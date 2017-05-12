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ГПУ несколько раз допрашивала судью по делу Януковича

Пятница, 12 мая 2017, 16:05

Генеральная прокуратура несколько раз допрашивала председательствующего по делу бывшего президента Виктора Януковича судью Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко.

Об этом он сказал на заседании первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, передают в пятницу "Українські новини".

"Непосредственно против меня уже 3 года длится досудебное расследование... Несколько раз Генпрокуратура меня допрашивала, бралась информация о моих телефонных звонках", – сообщил Девятко.

Он отметил, что был допрошен в рамках расследования вынесения Оболонским райсудом решений о лишении водительских прав активистов Автомайдана в конце 2013 - начале 2014 года.

По словам Девятко, Генпрокуратура не сообщала ему о подозрении и не установила признаков уголовных правонарушений в его действиях.

Он также утверждает, что никто на него не оказывал давление при рассмотрении дел против активистов Евромайдана.

"Если было бы давление, я бы сообщал об этом правоохранительным органам", – заявил судья.

Девятко также отрицает, что как глава Оболонского суда оказывал давление на других судей.

Ранее сообщалось, что Девятко третий раз не явился в ВСП на рассмотрение дисциплинарного дела.

Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования. Его дело по обвинению в государственной измене слушают в Оболонском районном суде.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Темы: ЯнуковичсудГенпрокуратураЕвромайдан
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