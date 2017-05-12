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Выходные в Украине будут прохладными и дождливыми

Пятница, 12 мая 2017, 16:19

В субботу, 13 мая, в восточных и юго-восточных областях Украины без существенных осадков, на остальной части территории дожди.

На Закарпатье и в Карпатах будет сильный дождь, предупреждает Украинский гидрометцентр.

В воскресенье, 14 мая, дожди с грозами прогнозируют на всей территории страны.

Оба дня будет прохладно, только на юге и юго-востоке немного теплее.

Погода 13 мая
Погода 13 мая

13-14 мая на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над фактическими уровнями по состоянию на 8 утра 12 мая без угрозы негативных последствий.

В местах сильных ливней на малых водотоках в выходные возможны дополнительные быстротечные повышения уровней воды до 1 м.

Погода 14 мая
Погода 14 мая

Уже в понедельник на всей территории страны, за исключением Донбасса, прогнозируют сухую погоду и потепление на несколько градусов.

Прогноз на 15 мая
Прогноз на 15 мая

Далее, во вторник, снова ожидаются дожди, а в среду и похолодание при преимущественно ясной погоде.

Киеву уже после выходных прогнозируют по два более теплых (понедельник-вторник) и два солнечных (понедельник и среда) дня.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

По состоянию на 15:00 пятницы, 12 мая, температура воздуха составляла 17.4 градуса.

Алена Рощенко, УП

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Темы: погода
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