Артеменко из-за лишения гражданства хочет засудить Луценко

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко просит Окружной административный суд Киева признать противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко, который, по словам адвокатов, инициировал прекращение украинского гражданства депутата.



Об этом сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передают Украинские новости.



"Просим суд признать противоправными действия Луценко по инициированию прекращения гражданства Артеменко", - сказал он.

По словам Сивакова, Луценко превысил свои полномочия, которые регламентируются ст. 9 закона "О прокуратуре".

Адвокат считает, что генпрокурор не имеет права обращаться к Государственной миграционной службе и комиссии по вопросам гражданства при Президенте с просьбой рассмотреть прекращение гражданства кого-либо.

Судебное заседание по данному иску назначено на 29 мая.

Как известно, ранее Артеменко попросил Высший административный суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.



29 апреля Президентом Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.



По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.



В марте 2017 Луценко заявил, что комиссия по вопросам гражданства может рассмотреть вопрос о лишении Артеменко украинского гражданства и внести президенту Петру Порошенко рекомендацию лишить депутата украинского гражданства.