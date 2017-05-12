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В зоне АТО ранили украинского бойца

Пятница, 12 мая 2017, 18:55

С начала суток боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и ранили одного украинского военнослужащего.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в Facebook.

"На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали наши опорные пункты вблизи Широкино, Водяного, Павлополь, Гнутово и Чермалык", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в районе Павлополь противник бил со 120-мм минометов, а неподалеку Широкино из артиллерийских систем калибра 122 мм. Украинских воинов, защищающих Марьинку, враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов. Там же вел огонь вражеский снайпер. А Красногоровка попала под огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что на Донецком направлении боевики утром били из противотанкового ракетного комплекса неподалеку Зайцевого.

"На том же участке фронта подразделения российско-террористических войск из гранатометов открывали огонь в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. А наших защитников в Песках обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, также гранатометов", - сообщили в штабе.

Указывается, что на Луганском направлении зафиксировано меньше обстрелов.

"Однако один из опорных пунктов сил АТО, который расположен возле Крымского, противник обстрелял из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм. А возле Новотошковки незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам из гранатометов. Там же бил снайпер противника", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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