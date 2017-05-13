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Советник Трампа пригрозил РФ ответственностью за поддержку Асада

Суббота, 13 мая 2017, 00:53

Налаживание контактов между президентом США Дональдом Трампом и российской стороной не помешает американской администрации привлечь Москву к ответственности за ее деструктивное поведение на Ближнем Востоке.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет The New York Post.

"Что президент дал ясно понять, это что он будет противостоять деструктивному поведению России, - такому, как поддержка кровавого режима Асада в Сирии… потаканию Ирану и крайне деструктивной политике и стратегии, которою она проводит на всем Ближнем Востоке", - заявил Макмастер.

При этом советник по нацбезопасности сказал, что президент и его правительство, в то же время, будут "искать области для сотрудничества" с Москвой.

Макмастер выразил мнение, что целый ряд проблем в области международной безопасности будет легче урегулировать, если "Россия придет к выводу, что наилучшим образом продвижению ее интересов способствует сотрудничество с Соединенными Штатами и другими странами, для решения конфликтов, а не продолжения их".

Макмастер выразил уверенность в том, что Трамп остается сторонником идеи привлечь Россию к ответственности, несмотря на недавнюю встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лавров и Трамп не согласовывали какие-либо "конкретные подходы" в Сирии во время их встречи в среду, сказал Макмастер.

Темы: ТрампРосcияСШАСирия
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