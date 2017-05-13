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США готовы к поставке оружия Саудовской Аравии на $ 100 млрд

Суббота, 13 мая 2017, 02:35

США близки к завершению ряда сделок по продаже Саудовской Аравии американского вооружения и связанного с ними оборудования на сумму более $ 100 млрд.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет Reuters.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что в течение десяти лет пакет вооружений может в конечном итоге превысить более чем $ 300 млрд.

По его словам соглашение имеет целью помочь Саудовской Аравии увеличить свои оборонные возможности, сохраняя при этом качественное военное превосходство союзника США Израиля.

"Мы находимся в завершающей стадии серии соглашений", - сказал чиновник.

Разработка пакета соглашений совпадает по времени с визитом Трампа в Саудовскую Аравию.

Трамп посетит королевство 19 мая, это будет его первая остановка среди запланированных международных визитов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСаудовская Аравияоружие
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