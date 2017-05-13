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СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке

Суббота, 13 мая 2017, 13:03
СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке

Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что с инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

"Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством", — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в измене "людей, которые за него голосовали" и которые ему помогали.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовало для атаки хакерская программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue. При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, что позволяет защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

Европейская правда

Темы: Росcияхакеры
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