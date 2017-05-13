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Преподавателя запорожского вуза поймали на взятке

Суббота, 13 мая 2017, 15:19

Преподавателя Запорожского национального технического университета задержали во время получения взятки за успешную сдачу экзамена.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, он был задержан 12 мая в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сумма взятки зависела от желаемой оценки и колебалась от 300 до 500 грн.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: ГенпрокуратураЗапорожьевзятка
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