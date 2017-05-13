На Киевщине на территории бывшего детского лагеря нашли мусор из Львова

Полиция обнаружила незаконно выгруженный мусор из Львова на территории бывшего детского лагеря в Киевской области.

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Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в субботу в 6 утра в с. Заваловка Макаровского района во время патрулирования инспектор группы реагирования патрульной полиции обнаружил на территории бывшего детского лагеря два грузовых автомобиля с вредными для окружающей среды отходами.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что оба водителя со Львовской области, один из которых уже успел разгрузить мусор.

Сейчас автомобили с отходами находятся под наблюдением полицейских, решается вопрос о наложении на них ареста.

Работники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.