Трамп может назначить нового директора ФБР в течение недели
Президент США Дональд Трамп хочет назначить нового директора ФБР как можно скорее.
Об этом он заявил журналистам, передает Reuters.
По словам Трампа, он может принять решение о том, кто заменит Джеймса Коми до того, как отправится в первую на посту президента зарубежную поездку в пятницу 19 мая.
"Даже это возможно", - сказал он.
"Я думаю, что процесс будет идти быстро", сказал он, добавив, что рассматриваемые кандидаты в основном известны. Трамп добавил, что они "очень уважаемые и действительно талантливые люди".
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.
Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.