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Трамп может назначить нового директора ФБР в течение недели

Воскресенье, 14 мая 2017, 00:31

Президент США Дональд Трамп хочет назначить нового директора ФБР как можно скорее.

Об этом он заявил журналистам, передает Reuters.

По словам Трампа, он может принять решение о том, кто заменит Джеймса Коми до того, как отправится в первую на посту президента зарубежную поездку в пятницу 19 мая.

"Даже это возможно", - сказал он.

"Я думаю, что процесс будет идти быстро", сказал он, добавив, что рассматриваемые кандидаты в основном известны. Трамп добавил, что они "очень уважаемые и действительно талантливые люди".

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.

Темы: ТрампСША
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