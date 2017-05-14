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СБУ задержала торговцев оружием из зоны АТО

Воскресенье, 14 мая 2017, 02:27

СБУ совместно с полицией задержала преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из района проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали в четырех областях Украины девять злоумышленников, которые продавали оружие из района АТО через почтовых операторов. Также торговцы оружием занимались и переработкой травматического оружия на боевое", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных два гранатомета РПГ-26, 18 пистолетов различных модификаций, три ружья, 12 гранат с запалами, почти тысячу патронов различного калибра, 600 граммов тротила в шашках, два глушителя, а также 80 000 гривен, 6200 долларов США и одну тысячу евро наличности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины.

Темы: СБУАТО
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