СМИ: Истребитель РФ снова приблизился к самолету ВМС США

Российский истребитель Су-27 приблизился к разведывательному самолету ВМС США P-8A Poseidon.

Об этом сообщил канал Fox News.

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 мая, над Черным морем, примерно в 160 км от аннексированного Крыма.

Американский самолет находился в международном воздушном пространстве.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Первый такой случай произошел 9 мая. Тогда российский истребитель СУ-27 пролетел на очень близком расстоянии от разведывательного самолета Военно-морских сил США P-8A Poseidon.