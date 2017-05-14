Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Климпуш-Цинцадзе надеется на ратификацию ассоциации с ЕС до конца мая

Воскресенье, 14 мая 2017, 13:58

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что решение о завершении процесса ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоится до конца мая 2017 года.

"Нам нужно чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы наконец-то избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади.

Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.

"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС… После этого (ратификации соглашения об ассоциации – ИФ) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы, и ЕС будет готов сделать шаги нам навстречу", - уточнила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Интерфакс-Украина

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ЕС
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: