Климпуш-Цинцадзе надеется на ратификацию ассоциации с ЕС до конца мая

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что решение о завершении процесса ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоится до конца мая 2017 года.

"Нам нужно чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы наконец-то избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер журналистам в воскресенье в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади.

Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.

"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС… После этого (ратификации соглашения об ассоциации – ИФ) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы, и ЕС будет готов сделать шаги нам навстречу", - уточнила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.

Интерфакс-Украина