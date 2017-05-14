Супруга Порошенко о походе в политику: никогда не говори никогда

Супруга президента Марина Порошенко не исключила, что может в будущем заняться политической деятельностью.

"На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори никогда", - ответила супруга президента в интервью "5 каналу" на вопрос, допускает ли она, что займется политической деятельностью, передают Українські Новини.

Отвечая на вопрос о том, чего Марина Порошенко никогда себе не позволит, она ответила, что не позволит себе нарушить субординацию.

Супруга президента также рассказала, что за время президентства Петр Порошенко изменился.

"Могу сказать, что он стал терпимее, он стал мудрее... Он ко многим вещам стал относиться не так как требует первая реакция, он видит намного дальше, вперед… Он был эмоциональным все время, а сейчас я вижу, что он взвешено смотрит на вещи, он держит удар, он может сконцентрироваться и не поддаться временным первым эмоциям", - сказала Марина Порошенко.