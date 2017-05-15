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На региональных выборах в Германии побеждает партия Меркель

Понедельник, 15 мая 2017, 00:42

Согласно прогнозам, на выборах в Северном Рейне-Вестфалии Христианско-демократический союз набирает 33 процента голосов, Социал-демократическая партия - 31,5 процента.

Об этом свидетельствуют первые прогнозы, пишет DW.com.

Как сообщил  телеканал ARD, на выборах лидирует Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом с результатом в 33 процента голосов, у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 31,5 процента. Это первые прогнозы, которые стали известны сразу после закрытия избирательных участков в 18.00 по местному времени.

Либеральная СвДП получает 12,7 процента, "Союз-90"/"зеленые" - 6,3 процентов, Левая партия - 4,8 процентов голосов. У правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 7,3, у Партии пиратов - 0,9 процента. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента.

Кандидат от СДПГ, премьер-министр земли - Ханнелоре Крафт объявила, что уходит в отставку со своего поста вице-председателя СДПГ и председателя партии земли Северный Рейн-Вестфалия. По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более 8 процентов голосов.

По площади Северный Рейн - Вестфалия - только четвертая из 16 федеральных земель ФРГ, но по численности населения - первая. Здесь проживает почти четверть всех немецких избирателей - более 13 миллионов. В прошлом расстановка политических сил в Северном Рейне - Вестфалии не раз становилась моделью для центрального правительства.

Земельные выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют "малыми всеобщими" или генеральной репетицией голосования 24 сентября, когда в Германии будут избирать новый состав бундестага, а  после этого - канцлера.

От исхода этих выборов во многом зависят и шансы кандидатов в канцлеры Германии - председателя ХДС Ангелы Меркель, возглавляющей сейчас правительство страны, и ее социал-демократического соперника Мартина Шульца.

Темы: ГерманиявиборыМеркель
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