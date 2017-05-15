Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове протестуют против изменения избирательной системы

Понедельник, 15 мая 2017, 01:23

Несколько тысяч человек, представители неправительственных организаций и сторонники оппозиционных политических сил участвуют в акции протеста перед парламентом Молдовы.

Об этом сообщает Укринформ.

Участники протестов требуют отменить законопроект о переходе Молдовы от пропорциональной к смешанной системе парламентских выборов.

"Это только начало наших протестов. Они будут продолжаться, пока не будет отменен законопроект об изменении избирательной системы", - заявил один из участников акции, политолог Аркадия Барберошие.

По мнению большинства протестующих, причиной изменения избирательной системы является стремление Демократической партии и Партии социалистов сохранить свои позиции во властных структурах, в том числе в парламенте.

Очередная акция протеста, как заявила одна из организаторов митинга, лидер партии "Действие и солидарность", экс-кандидат в президенты Молдовы Майя Санду, пройдет 28 мая.

Ранее парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект о переходе от пропорциональной (по партийным спискам) к смешанной системе парламентских выборов. Дальнейшее обсуждение законопроекта в парламенте состоится после того, как документ пройдет юридическую экспертизу Венецианской комиссии.

Темы: Молдоваакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: