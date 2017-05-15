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БПП: По новым членам ЦИК идут консультации

Понедельник, 15 мая 2017, 13:11

По вопросу назначения членов ЦИК ведутся консультации, отмечает глава фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов.

В ходе общения с журналистами в парламенте в понедельник он выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос вынесут в зал.

"Касательно вашего вопроса о ЦИК. Могу подтвердить, что сейчас идут очень серьезные консультации, и я искренне верю, что в ближайшее время мы выйдем на решение", - сказал Герасимов.

Как сообщалось, президент Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении членами ЦИК 11 человек.

Соответствующий документ №4790 опубликован на парламентском портале 3 июля 2016 года. Он также внес проект постановления об увольнении 12 членов ЦИК, включая главу Михаила Охендовского.

Тогда лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив заявил, что в парламенте пока не найден консенсус по вопросу избрания нового состава ЦИК.

3 октября 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о намерении обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением повторно внести представление о назначении членов Центральной избирательной комиссии.

25 ноября спикер парламента заявил, что президент готов в случае необходимости изменить предложенных кандидатов в новый состав ЦИК.

"Проводятся консультации. Буквально позавчера я в очередной раз по этому поводу имел разговор с президентом. Мы с ним согласовали определенные позиции. Президент готов идти на дискуссию, готов идти на замену того или иного кандидата из перечня который есть, для того чтобы Верховная Рада положительно проголосовала", – сказал Парубий.

Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента.

Интерфакс-Украина

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Темы: ЦИК
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