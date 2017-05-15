В Николаеве набирали "армию" подрывников независимости Украины - СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность представителя радикального движения "Наждак", который вербовал в Николаеве потенциальных участников антиукраинских акций.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Местный житель, выполняя инструкции лидера "Наждака" Николая Дульского, который скрывается от украинского правосудия на территории Российской Федерации, в социальных сетях и во время личных встреч искал сторонников идеи сопротивления власти в Украине с целью формирования из них бойцов так называемой "спящей армии", - рассказали в спецслужбе.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя).

Как сообщалось, за проплаченными акциями, которые проводят в Украине, стоят россияне, а также Виталий Захарченко, Сергей Курченко и Николай Азаров.

В частности, организацией массовых акций с призывами создать "Ровенскую народную республику" занимались российские спецслужбы, "Комитет спасения Украины" Николая Азарова и лидер партии "Наждак" Николай Дульский.

Украинская правда