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Порошенко хочет, чтобы Украина вступила в Шенгенскую зону

Вторник, 16 мая 2017, 00:22

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что после проведения переговоров со странами "белой Шенгенской зоны" и присоединения ряда стран к безвизовому режиму, украинцы смогут путешествовать без виз в более чем сотню стран мира.

Об этом он заявил в эфире телеканала ictv, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас 52 страны, с которыми у украинцев безвизовый режим, 34 страны сейчас присоединяются к безвизовому режиму. По моему поручению будут проведены переговоры со странами белой Шенгенской зоны - это еще около 30 стран центральной и южной Америки, Азии, отдельных стран Европы", - сказал Порошенко.

Таким образом, по его словам, количество стран, в которые украинцы смогут путешествовать без виз, превысит сотню.

Он добавил: "моя цель - чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, чтобы ... из Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах".

Он выразил уверенность в том, что, приложив усилия, этого можно достичь.

Темы: ПорошенкоУкраина
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