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Washington Post: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию

Вторник, 16 мая 2017, 01:18
Washington Post: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию

Президент США Дональд Трамп сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку секретную информацию в ходе переговоров в Белом доме на прошлой неделе.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц США.

По словам источников, раскрытие этой информации ставит под угрозу "важнейший источник информации" о террористической группировке ИГИЛ.

Отмечается, что эта информация была предоставлена от страны-партнера США в соответствии с соглашением об обмене разведданными. Газета пишет, что эти данные были настолько секретными, что их не сообщили даже союзникам США, а также их жестко ограничили среди правительства Штатов.

Также, согласно источникам, страна-партнер не давала США разрешение на распространение информации России и такие действия Трампа ставят под угрозу сотрудничество с этой страной.

После встречи Трампа с Лавровым и Кисляком старшие должностные лица Белого дома приняли меры, чтобы уменьшить ущерб, обратившись в ЦРУ и Агентство национальной безопасности.

Официальный представитель США сообщил, что Трамп "раскрыл больше информации российскому послу, чем мы поделились с нашими союзниками".

ЦРУ и АНБ не ответило на просьбы о комментариях.

Темы: ТрампРосcияЛавров
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