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АТО: Украинские военные нашли возле своих позиций беспилотник

Вторник, 16 мая 2017, 03:31

15 мая в зоне проведения АТО в Луганской области украинские военные нашли недалеко от своих позиций БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по назначению в пределах Антитеррористической операции вблизи населенного пункта Крымское Луганской области обнаружили поврежденный беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру дрон могли использовать как в разведывательных целях, так и для проведения диверсий.

Беспилотник передали соответствующим службам для детального изучения.

Темы: АТО
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