Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине будет несколько погожих дней, а к выходным надвинутся дожди

Вторник, 16 мая 2017, 16:47

17 мая в Украине будет преимущественно сухо и умеренно тепло, только на востоке дожди.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

На западе и юге в среду воздух прогреется больше, максимум до 21 градуса.

Погода 17 мая
Погода 17 мая

В четверг, 18 мая, на западе и в центре станет теплее, а на востоке температура еще немного упадет, дожди распространятся на северные области.

Прогноз на 18 мая
Прогноз на 18 мая

19 мая дожди с грозами окутают и южные области.

Погода 19 мая
Погода 19 мая

В субботу ливня прогнозируют уже и в центральных областях.

Прогноз на 20 мая
Прогноз на 20 мая

В воскресенье, 21 мая, дожди прогнозируют всем областям Украины, на юге сильнее, на западе – грозовые. При этом будет довольно тепло (теплее всего – на западе, прохладнее – на юге).

Предварительный прогноз на 21 мая
Предварительный прогноз на 21 мая

В Киеве и области будет все более теплеть, но ясную погоду прогнозируют только до выходных, а потом – дожди.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

По состоянию на 15:00 вторника воздух в столице прогрелся до 22.8 градуса.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: