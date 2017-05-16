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День в АТО: 19 обстрелов, потерь нет

Вторник, 16 мая 2017, 22:34

Пророссийские боевики в течение дня совершили 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Такую информацию по состоянию на 18:00 сообщает пресс-центр АТО.

"Приморское направление. Боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Павлополя, Широкино, Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Чермалыка они били из крупнокалиберного пулемета. По нашим позициям у Красногоровки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. А украинских воинов, которые держат оборону возле Новотроицкого, обстреливал вражеский снайпер", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении окраины Авдеевки и отдельные позиции южнее этого города незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из пригорода временно оккупированной Горловки боевики били в сторону украинских опорных пунктов в районе Зайцевого из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Луганское направление. Обстреляв рано утром украинских защитников в районе поселка Желтого из 120-мм минометов, а позиции у н.п. Лопаскино со станкового противотанкового гранатомета, незаконные вооруженные формирования существенно снизили свою огневую активность. В течение светлого времени суток, по состоянию на 18:00, не было зафиксировано ни одного факта применения ими оружия на этом направлении", - отметили в штабе.

С начала суток потерь среди украинских воинов не было.

Украинская правда

Темы: АТО
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