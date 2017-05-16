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СМИ: В Европе могут отказаться предоставлять разведданные США

Вторник, 16 мая 2017, 23:12

Высокопоставленный чиновник разведки одной из европейских стран сообщил, что его страна может прекратить делиться информацией с Соединенными Штатами.

Об этом на условиях анонимности он заявил в комментарии Associated Press.

По его словам, его страна пойдет на такой шаг, если будет найдено подтверждение, что президент Дональд Трамп поделился секретной информацией с российскими официальными лицами.

Чиновник говорил только при условии, чтобы ни он, ни его страна не были идентифицированы, поскольку у него не было разрешения обсуждать этот вопрос публично.

Чиновник отметил, что поступок Трампа "может быть риском для наших источников."

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию о "Исламском государстве".

Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о передаче президентом США Дональдом Трампом секретных данных главе МИД Сергею Лаврову является вымышленной сенсацией, распространенной американскими СМИ.

Европейская правда

Темы: РосcияЕССША
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