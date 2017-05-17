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В стене школы в Марьинке обнаружили боевой снаряд

Среда, 17 мая 2017, 13:50

В Марьинке Донецкой области в детской спортивной школе в стене спортзала сотрудник школы обнаружил снаряд.

Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.


"В 9:15 работник детской спортивной школы № 1 (ул. Заводская, 15) сообщил, что во время осмотра здания в стене спортзала обнаружил снаряд, не разорвался. Полицейские Марьинского отделения полиции уже на месте. Окружили территорию, вызвали взрывотехников ДСНС", - написала она.



"На данный момент занятия в школе отменены", - добавила Шиман.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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