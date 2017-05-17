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В Киеве во время конвоирования сбежал арестованный, но его нашли

Среда, 17 мая 2017, 21:42

В Киеве во время конвоирования сбежал арестованный, однако через полтора часа был задержан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Согласно информации, арестованный за совершение краж сбежал, когда его конвоировали из судебного учреждения в следственный изолятор. Это произошло около 16:35 в районе станции метро "Святошин".

"По тревоге был поднят личный состав Святошинского управления полиции и оперативные подразделения. Был введен оперативный план "Сирена" - и через полтора часа беглеца задержали по одному из адресов, где он мог появиться", - рассказали в полиции

Сейчас осуществляется проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действий всех участников инцидента.

Украинская правда

Темы: Киеварестполиция
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