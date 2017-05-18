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ВСУ продолжат участие в миссии НАТО в Афганистане

Четверг, 18 мая 2017, 03:53

Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в существующем формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас 10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины выполняют задачи по разминированию местности и противодействию самодельным взрывным устройствам в составе сил быстрого реагирования НАТО в провинции Герат, способствуя улучшению ситуации безопасности в Афганистане и приобретая высшего уровня совместимости с военнослужащими вооруженных сил государств-членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "несмотря на противостояние российской агрессии на востоке Украины, Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в существующем формате, подтверждая тем самым, что Украина является надежным, последовательным и предсказуемым операционным партнером Альянса".

Темы: Вооруженные силыНАТО
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