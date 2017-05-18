В 2016 году полиции разрешили следить за 21 тыс. украинцев

В 2016 году суды разрешили органам Национальной полиции проводить негласные следственные действия в отношении 21 177 граждан.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинских новостей".

Сообщается, что в целом в 2016 году полиция подала в суды 52 872 ходатайства о разрешении на проведение негласных следственно-розыскных действий, 49 020 из которых были удовлетворены.

Полиция рассказала, что в прошлом году негласные следственные действия были проведены полицией в отношении 14 565 человек. При этом суды не дали полиции разрешения на прослушку по 3 852 ходатайствам.

В этом году, по данным НП, суды удовлетворили 6 685 таких ходатайств полиции и негласные следственные действия были проведены в отношении 3 053 человек. При этом суд отказался давать полиции такое разрешение по 1 156 ходатайствам.

Как сообщалось, Международный валютный фонд обратился к украинскому правительству с письмом, в котором требует предоставить возможность прослушивания Национальному антикоррупционному бюро Украины.