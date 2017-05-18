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За преступления против человечности Кабмин предлагает ввести "пожизненное"

Четверг, 18 мая 2017, 12:19

Кабинет министров предлагает Верховной Раде дополнить уголовный и уголовный процессуальный кодекс, установив уголовную ответственность за преступления против человечности.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень знаково, что мы именно сегодня примем и отправим этот законопроект в парламент, чтобы в нашем законодательстве появилась отдельная статья 438/1, которая определяет высшую меру ответственности в отношении лиц, совершающих преступления против человечности", – сказал министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания Кабмина.

Министр отметил, что многие подобные преступления совершаются поддерживаемыми Россией боевиками.

Законопроект предлагает дополнить уголовный кодекс новой статьей "Преступления против человечности", установив уголовную ответственность за преступления против человечности и определить за них наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненное.

Такое наказание предлагается предусмотреть за совершение в рамках широкомасштабного или систематического осознанного нападения против гражданского населения следующих преступлений: убийства, истребления, порабощения, депортации, заключения или другого жестокого лишения физической свободы в нарушение основных норм международного права, пыток, изнасилования, сексуального рабства.

Также в данную категорию попадает: принуждение к занятию проституцией, преследование любой группы, которую можно идентифицировать по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным мотивам, насильственное исчезновение людей, преступление апартеида, а, кроме того, другие нечеловеческие деяния, которые состоят в умышленном причинении сильных страданий или физических повреждений, тяжелого вреда психическому или физическому здоровью человека.

При этом термин "гендерный", в контексте группы, которая может подвергаться преследованиям, распространяется только на два пола – мужской и женский.

Досудебное расследование данных преступлений, согласно законопроекту, будут вести следователи органов безопасности.

Темы: Кабинет министровзаконодательство
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