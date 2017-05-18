В оккупированном Крыму штрафуют водителей за крымскотатарские флаги
Четверг, 18 мая 2017, 16:11
Водителям пяти автомобилей, задержанных в Бахчисарае с крымскотатарскими флагами, грозят штрафы по 10 000 рублей.
Об этом сообщает в Facebook заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Айше Умерова.
"На ребят, задержанных в Бахчисарае за крымскотатарские флаги, сейчас оформляют протоколы на водителей этих пятерых машин, отобрали объяснительные. Потом направляют в суд, грозит штраф по 10 000 рублей", - написала она.
По словам Умеровой, на видео у полиции, вроде бы, есть еще три автомобиля, которые сейчас разыскивают.
Украинская правда