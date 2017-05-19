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В Кропивницком взорвали авто чиновника: человек тяжело ранен

Пятница, 19 мая 2017, 11:16

На Кировоградщине полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в результате которой получил ранения житель города Кропивницкий.

Об этом сообщает 19 мая сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Около 5 часов утра в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого по предварительной информации, на автомобиле Нива, принадлежащему потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжелые травмы. Полиция выясняет обстоятельства.

 

По предварительной информации, пострадавший является работником одного из государственных учреждений.

В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.

 

С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Предварительно событие квалифицировано как покушение на убийство. На месте работают полицейские.

Украинская правда

Темы: криминалКропивницкийполиция
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