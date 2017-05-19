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Стрельба под Харьковом: двух подозреваемых отпустили с браслетами

Пятница, 19 мая 2017, 14:01

Дергачевский районный суд отпустил под домашний арест с применением электронного браслета двух подозреваемых в беспорядках в Ольшанах, где в результате конфликта ранены пятеро местных ромов, один из них скончался.

Об этом "Укринформу" рассказала 19 мая пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Суд отпустил двух подозреваемых под домашний арест с 22:00 до 06:00 с браслетом", – отметила Дубовик.

По ее словам, в пятницу же прокуратура подготовит апелляции.

"Также сегодня будет рассматриваться мера пресечения третьем подозреваемому - депутату Харьковского облсовета", – добавила Дубовик.

Как сообщалось, 18 мая прокуратура объявила о подозрении в совершении хулиганства в Ольшанах Харьковской области, где 16 мая во результате применения оружия погиб 50-летний ром и были ранены еще четыре.

17 мая в поселок ввели спецназовцев.

16 мая с места происшествия в полицию доставили 21 человека. Трех активных участников - местных жителей 1965, 1974, 1979 г.р. - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Один из задержанных – депутат облсовета от партии "Видродження" Алексей Литвинов, экс-председатель Ольшанского поселкового совета, где теперь руководит его сын Андрей.

По словам свидетелей конфликта, стрельбу устроили неизвестные лица, которые скрылись с места происшествия, "похожие на чеченцев", в то время, когда ромы пришли в поселковый совет для разговора с отцом молодого главы поселкового совета из-за конфликта между ним и сыном погибшего. Ромы жаловались, что глава поселкового совета относится к ним пренебрежительно.

Досудебное расследование ведется по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с санкцией до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Темы: Харьковская областькриминал
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