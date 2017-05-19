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Парубий: Фракции почти договорились о новом составе ЦИК

Пятница, 19 мая 2017, 14:49

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает, что сделает все возможное, чтобы в ближайшие недели парламент изменил состав ЦИК.

Об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Фактически уже завершаются политические консультации, в их представлении, которые были в парламенте – как минимум два кандидата уже работают в других сферах. Фракциям было предложено перевнесты их, потому что они уже задействованы в других сферах", - отметил он.

"Я сделаю все возможное, чтобы поскорее консультации были завершены, чтобы в ближайшие недели вопрос нового состава ЦИКа было вынесено в зал. Но здесь во многом вопрос зависит от политических фракций", - добавил спикер.

Как известно, 7 июня 2016 президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить 12 из 15 членов комиссии ЦИК и одновременно назначить 11 новых членов.

Срок полномочий 12 членов ЦИК истек 1 июня 2014 года.

7 февраля 2017 года Парубий выразил надежду, что в ближайшее время ВР сможет обновить состав Центральной избирательной комиссии.

В ноябре 2016 года координатор парламентских и избирательных программ "Опоры" Ольга Айвазовская обратилась к спикеру ВР относительно бездеятельности парламента в вопросе не назначение членов ЦИК.

Роман Кравец, УП

Темы: ЦИКПарубий
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