Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея

Пятница, 19 мая 2017, 22:49

Детективы НАБУ осуществляют расследование по уголовным производствам относительно только двух депутатов, с которых ГПУ попросила снять неприкосновенность - Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в пятницу вечером.

Согласно информации, эти производства начаты по результатам анализа е-деклараций указанных лиц, а также обращения общественных организаций.

"Но только в отношении одного из этих двух парламентариев, а именно Евгения Дейдея, проект подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду подготовлены детективами НАБУ по материалам проведенного досудебного расследования. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ( "Незаконное обогащение") ", - сообщили в ведомстве.

"Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали. НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности", - добавили в НАБУ.

В ведомстве также напомнили, что согласно ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении народному депутату осуществляет генеральный прокурор. Привлечение к уголовной ответственности парламентариев при наличии достаточных доказательств для подозрения происходит после получения на это соответствующего согласия Верховной Рады. Необходимое для этого представление вносит генеральный прокурор.

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Украинская правда

Темы: НАБУГенпрокуратураВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
НАБУ
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: