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ЦИК досрочно прекратила полномочия Киевской ОИК

Пятница, 19 мая 2017, 23:16

Центризбирком досрочно прекратил полномочия всего состава Киевской областной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службеЦИК.

"Комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Киевской областной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Это решение было принято, в частности, по причине бездеятельности указанного избиркома, а именно - когда летом в 2016 году умер депутат облсовета от "УКРОПа", его место должен был занять следующий в избирательном списке однопартиец, однако комиссия так и не приняла соответствующее решение.

"При таких обстоятельствах Центральная избирательная комиссия установила факт однократного грубого нарушения Киевской областной избирательной комиссией требований Конституции Украины и Закона Украины "О местных выборах" и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - отмечается в сообщении.

В ЦИК отметили, что местные организации политических партий, об образовании депутатских фракций которых объявлено на первой очередной сессии Верховной Рады Украины текущего созыва, а также зарегистрированные в установленном законом порядке в соответствующей административно-территориальной единице местные организации политических партий, которые имеют право представления кандидатур в состав Киевской областной избирательной комиссии, могут не позже 24 часа 21 мая 2017 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав указанной комиссии.

Укринформ

Темы: ЦИК
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